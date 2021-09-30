«الاستثمارات العامة» يدرس بيع جزء من حصته في «الاتصالات»

الرياض (رويترز) - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس إنه يدرس بيع جزء من حصته البالغة 70 بالمئة في شركة الاتصالات السعودية مع الاحتفاظ بحصة أغلبية في الشركة. وشركة الاتصالات السعودية هي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة، وتملك وحدات تابعة لها وحصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات وتركيا.

ووفقا لبيانات رفينيتيف، فإن أسهم الاتصالات السعودية صعدت بنحو 20 بالمئة منذ بداية العام ليقترب سعر السهم من 127 ريالا (33.86 دولار) اليوم الخميس.

وقال الصندوق في بيان «من المتوقع أن تسهم الصفقة المحتملة في دعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بتأسيس وتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله».

وصندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي في رؤية 2030 والتي تهدف لتقليل لتعزيز القطاع غير النفطي.

وقال الصندوق إنه عين جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي والأهلي كابيتال لتقديم المشورة في الصفقة.