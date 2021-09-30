تراجع البطالة في السعودية

الرياض (الاتحاد) تراجع معدل البطالة في السعودية (السعوديين وغير السعوديين) خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.6% مقارنة بـ 9% خلال الربع الثاني من عام 2020، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي أكدت استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة. وكشفت البيانات انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 11.3% مقارنةً بـ 11.7% في الربع السابق عليه. وبلغ معدل البطالة بين السعوديات خلال الربع الثاني من العام الجاري 22.3%.

وأوضحت البيانات أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين) للربع الثاني من عام 2021، بلغ 60.8% مقارنة بـ 61.1% في الربع الأول من العام نفسه.

ووفقًا لنتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2021، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور 79.2%. وأفادت بأن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) للربع الثاني من عام 2021 بلغ 49.4%.

من جانب آخر، أظهرت البيانات ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث للربع الثاني من عام 2021 إلى 32.4% مقارنةً بـ 32.3% في الربع السابق، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ 65.7% مقارنةً بـ 66.2% في الربع السابق.