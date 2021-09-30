«هيرميس» تجري محادثات لشراء حصة في «ايجنس» الإسبانية

مدريد (رويترز) - ذكرت صحيفة إكسبانشن اليوم الخميس أن المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة تتفاوض لشراء حصة في شركة توليد الكهرباء الإسبانية المملوكة للقطاع الخاص ايجنس انرجيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مالية إن هيرميس ستشتري حصة تبلغ 45 إلى 49 بالمئة من ايجنس عبر زيادة رأسمال في عملية تقيّم الشركة الإسبانية عند نحو مليار يورو (1.16 مليار دولار).

ولم يرد متحدثون لدى ايجنس وهيرميس حتى الآن على طلبات للتعقيب عبر البريد الإلكتروني ومحادثات هاتفية.

وتشغل ايجنس محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبالغاز في إسبانيا بقدرة إجمالية 2.9 جيجاواط وتخطط لمشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 14 جيجاواط.

