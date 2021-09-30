تعرف على مواصفات أسرع شاحن للسيارات الكهربائية في العالم

زيوريخ (رويترز) - قالت شركة إيه.بي.بي السويسرية للهندسة اليوم الخميس إنها أطلقت أسرع شاحن سيارة كهربائية في العالم، بينما تمضي قدما في خططها لفصل ذلك النشاط الذي ربما تصل قيمته إلى نحو ثلاثة مليارات دولار وطرحه للاكتتاب العام.

وأضافت الشركة أن شاحنها المعياري الجديد (تيرا 360) يمكنه شحن ما يصل إلى أربع مركبات في وقت واحد وشحن أي سيارة كهربائية في زمن لا يتعدى 15 دقيقة.

وأفادت (إيه.بي.بي) بأن الشاحن، الذي يمكنه خلال أقل من ثلاث دقائق شحن السيارة بما يتيح لها قطع 100 كيلومتر، سيُطرح في أوروبا بنهاية العام على أن يطرح في الولايات المتحدة ومنطقتي أميركا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي في 2022.

وكان رئيس الشركة التنفيذي بيورن روزنجرين قال في يوليو إن البيانات الخاصة بالطرح العام الأولي لنشاط شحن السيارات الكهربائية ستكون جاهزة في الربع الرابع من هذا العام مع إمكانية تنفيذ الطرح المستهدف في مطلع 2022.

وتشهد (إي.بي.بي) زيادة في الطلب على الشواحن وباعت أكثر من 460 ألف شاحن كهربائي في ما يزيد على 88 سوقا منذ دخولها هذا المجال في 2010.

وتريد الشركة الاحتفاظ بحصة مسيطرة في نشاط الشحن الكهربائي، لكنها تسعى لفصل ذلك النشاط بما يساعدها في عمليات الاستحواذ على شركات في مجالي البرمجيات والأجهزة وجذب رأس المال بغية تحقيق نمو سريع.

وكانت رويترز قد ذكرت أن نشاط (إيه.بي.بي) لشحن المركبات، والذي بلغت مبيعاته 220 مليون دولار في 2020، قد تصل قيمته إلى نحو ثلاثة مليارات دولار لدى طرحه للاكتتاب العام.