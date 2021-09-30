الذهب يتعافى والضغوط مستمرة

لندن (رويترز) - استقر سعر الذهب اليوم الخميس بعد أن تكبد خسائر على مدى يومين، بدعم من تراجع طفيف للدولار، لكن المكاسب كبحتها توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سرعان ما سيبدأ تقليص دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1729.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.20 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1730.70 دولار.

وقال هان تان كبير محللي السوق لدى اكسينيتي إن الذهب تلقى مهلة لالتقاط الأنفاس نوعا ما من توقف الدولار عن الصعود.

لكنه أضاف أن تصاعد احتمالات تقليص البنك المركزي الأميركي للتحفيز، والمتوقع الآن أن يبدأ في نوفمبر، وفرص مواصلة عوائد الخزانة الصعود من المتوقع أن تعزز الضغط الهبوطي على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتوقف مؤشر الدولار عن الارتفاع اليوم الخميس، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ في خفض تدريجي للتحفيز هذا العام يبقي العملة الأميركية عند أعلى مستوياتها في عام، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات ويضعه على مسار انخفاض فصلي 2.2 بالمئة.

كما تماسكت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.5 بالمئة وهو مستوى لم تسجله منذ أواخر يونيو.

ويؤدي خفض البنك المركزي للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 21.62 دولار للأوقية.

وربح البلاتين 0.4 بالمئة إلى 954.31 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1891.02 دولار.