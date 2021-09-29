منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«مبادلة للاستثمار»

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الوطن في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أداء الشركة وإنجازاتها خلال النصف الأول من عام 2021، كما ناقشت استراتيجية الشركة الاستثمارية وخططها القادمة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية والمبادرات الاجتماعية التي ستقوم الشركة بتنفيذها مستقبلاً.

.. وسموه متحدثاً خلال الاجتماع

حضر الاجتماع، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمود إبراهيم المحمود.