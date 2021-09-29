الاتحاد للطيران تحصد جوائز الاقتصاد لشركات الطيران

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الاتحاد للطيران، على أربعة تكريمات في جوائز الاقتصاد لشركات الطيران لمئة صفقة للعام.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «في حين واجه قطاع الطيران تحديات كثيرة جراء جائحة كورونا، كانت الاتحاد للطيران ملتزمة في اتخاذها إجراءات صارمة ليس فقط لخطة 2023، بل أيضاً لإيجاد حلول مبتكرة لحل المشاكل أو العقبات التي سوف نواجهها في السنوات القادمة.

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: «نحن فخورون بأن يتم تكريمنا من قبل القطاع لمنهجنا الريادي في الاستدامة المالية. وعلى مدى عامين، قمنا بتطبيق عدد من المبادرات التي تعد الأولى من نوعها في قطاع الطيران، ومن ضمنها أن نصبح أول شركة طيران على مستوى العالم تحصل على تمويل تجاري، بناءً على التزامنا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».