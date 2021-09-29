إكسبو 2020 دبي.. الأرباح للجميع

حسام عبدالنبي (دبي)

مكاسب عديدة تحصدها الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة من استضافة الإمارات «إكسبو 2020 دبي» عبر طرح منتجات وخدمات جديدة حصرية للحدث.

وفي ظل بدء العد التنازلي لانطلاق المعرض الدولي، أعلنت الشركات العاملة بالدولة في القطاعات المختلفة عن إجراءات وخطوات لخدمة زوار «إكسبو 2020 دبي» وتوفير تجارب مميزة وميسرة لهم، وشمل ذلك طرح بطاقات مدفوعات إلكترونية تتيح مزايا وعروضاً حصرية وحسومات مرتبطة بإكسبو 2020 دبي، في المتاجر والطاعم والمراكز الترفيهية وغيرها.

وشملت الخدمات التي تم الإعلان عنها خصيصاً لبدء فعاليات المعرض، إطلاق محطات متنقلة للتزوّد بالوقود، وتوفير خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في أجنحة الدول المشاركة بالمعرض، إضافة إلى طرح تقنيات وحلول لتعزيز أمن الوثائق والبيانات وحماية بيانات الشركاء والمشاركين ومنها «تصاريح الدخول» المُعتمدة، وكذلك طرح حلول لمعاملات البيع اليومية التي ستتم في متاجر التجزئة المشاركة، وتوفير خدمات للتنقل تلبي متطلبات الزوار، سواء من حيث الصحة والسلامة، وانخفاض التكاليف المادية، وأخيراً طرح حلول لدعم الشركات الناشئة لتوسيع أعمالها في الدول المشاركة بالمعرض.

مروان هادي: بطاقات مدفوعات لتعزيز تجربة الزوار

أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بصفتها شريكاً أول رسمياً لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية، عن تعاونها مع شركة ماستركارد، لإطلاق اثنين من البرامج الجديدة والحصرية لبطاقات المدفوعات وهما: بطاقة ماستركارد إكسبو مسبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني، وبطاقة ماستركارد إكسبو الائتمانية من الإمارات الإسلامي.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، إن تصميم البطاقتين محدودتَي الإصدار تم لتعزيز تجارب زوّار إكسبو 2020 دبي من المقيمين والزوّار من شتى أرجاء العالم، ومنحهم وقتاً مميزاً في الدولة، مع تمكينهم من استكشاف ما تحفل به من نشاطات وفعاليات على مدار العام، منوهاً بأن كلتا البطاقتين تحظيان بدعم تقنية الأمان المتطورة التي تقدمها ماستركارد، وسيتم تزوديهما بإمكانات الدفع اللاتلامسي لسداد ثمن المشتريات بسهولة تامة وأمان دون أي تلامس.

وأضاف أنه في ضوء التوقعات بوصول 25 مليون زائر لحضور فعاليات إكسبو 2020 دبي، ستدعم بطاقة ماستركارد إكسبو مسبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني فعاليات الحدث العالمي وستثري تجارب السياح والمقيمين في شتى أرجاء الدولة، وستكفل حصولهم على العديد من المزايا والصفقات والحسومات التي تصل إلى %50 ضمن أكثر من 2000 متجر ومطعم ومراكز ترفيهية ومراكز اللياقة البدنية، علاوة على عروض حصرية مرتبطة بإكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن البطاقة التي يمكن إعادة تعبئتها ستقدم تجربة محسنة للعملاء وستمنحهم عروضاً مصممة وفقاً لاحتياجاتهم الشخصية، وستمكن الزوار الدوليين من سداد ثمن مشترياتهم واحتياجاتهم في الدولة بالدرهم الإماراتي.

خلدون أبوروك: خدمات مبتكرة لإدارة المرافق

تستعد شركة «فارنك» المتخصصة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة، لإدارة المرافق لثمانية أجنحة وطنية في «إكسبو دبي 2020» بعد فوزها بعقود لهذا الغرض بقيمة 16.7 مليون درهم، إلى جانب كونها مسؤولة أيضاً عن الخدمات المادية وغير المادية لإدارة المرافق بأكملها في حي الفرص.

وقال خلدون أبوروك، مدير تطوير استراتيجية الأعمال لدى شركة «فارنك»: إن من أكبر العقود التي فازت بها الشركة هو جناح المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020، إذ تزيد مساحته على 13 ألف متر مربع، وسيكون مفتوحاً للجمهور لمدة تصل إلى 16 ساعة يومياً، ولذا سيتم تخصيص أكثر من 130 موظفاً لتقديم خدمات التنظيف ومكافحة الآفات والدعم التشغيلي وتكامل المرافق.

وأضاف أن جناح الصين سيتطلب أكثر من 80 موظفاً يغطون الأمن والتنظيف ومكافحة الآفات، حيث تبلغ مساحته أكثر من 4600 متر مربع. وأوضح أن العقود الباقية تشمل عقد إدارة المرافق للجناح السويسري، حيث يمكن للزوار القيام بنزهة افتراضية عبر الريف السويسري، ويتوقع أن يزوره 15 ألف زائر يومياً، مشيراً إلى أن الاستدامة ستكون سمة رئيسية أخرى لأجنحة باكستان والبحرين والمغرب وسنغافورة والفلبين، وسيحظى زوار الجناح السنغافوري بتجربة ثلاثية الأبعاد ويشاهدون غابة مطيرة خالية من الطاقة مدعومة بنظام بيئي مستدام ذاتياً، وفي الوقت نفسه، فإن الشعاب المرجانية ستدخل إلى الحياة في فضاء مستدام بجناح الفلبين حيث تجتمع الطبيعة والتكنولوجيا.

سيف الفلاسي: محطات متنقلة للتزود بالوقود

كشفت «اينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك، عن خططها لإطلاق محطات «إي لينك» الجديدة والأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي عبارة عن محطات متنقلة تتيح للعملاء وسائقي المركبات إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات التزوّد بالوقود.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، إنه تزامناً مع الاستعداد لانطلاق إكسبو 2020 دبي، ستعمل «اينوك» باستمرار على توفير أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة للتزود بالوقود في مختلف أنحاء الدولة. وأوضح أن محطات «إي لينك» الجديدة جُهّزت بخزان وقود سعته 30 ألف لتر يتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود، وتضم المحطات مظلات مصنوعة من ألياف الكربون المعروفة بوزنها الخفيف، وذلك لتوفير أفضل تجربة تزوّد بالوقود للعملاء.

وذكر أن المحطات المتنقلة ستكون مزودة بشاشات رقمية مبتكرة لإثراء تجربة التزود بالوقود، وستوفر إمدادات مستمرة من البنزين خصوصي 95 والبنزين الممتاز 98 والبيوديزل، لافتاً إلى أن المحطات المبتكرة لا تتطلب أية عمليات تركيب وتجميع مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة وفقاً للاحتياجات والتغيرات في مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير.

شاه روخ زهيب: مساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة

قررت شركة «ايس» الكندية للمحاماة، إطلاق عملياتها رسمياً في دبي في نهاية سبتمبر الجاري، قبل يوم واحد من انطلاق «إكسبو 2020 دبي».

وقال شاه روخ زهيب، المحامي الكندي والشريك الإداري بشركة «ايس لاكجوري»: إن الشركة تهدف إلى مساعدة 1000 شخص من رواد الأعمال والشركات الناشئة (سنوياً) لتوسيع أعمالهم في أسواق أميركا الشمالية، ما سيعزز حجم الاستثمارات بين دولة الإمارات وكندا. وأضاف، أن إطلاق عمليات الشركة في دبي في هذا التوقيت يأتي من أجل الاستفادة من الفرص التي سيتيحها الحدث العالمي. وأكد أن دولة الإمارات تُعد أكبر سوق تصدير لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس العلاقات الثنائية المتنامية، لافتاً إلى أن كندا ستشارك في «إكسبو 2020 دبي»، بجناح كبير تبلغ مساحته 1200 متر مربع وسيضم عناصر معمارية ترمز إلى الروابط القوية بين البلدين.

فينكاتا سوبرامانيان: تصاريح دخول معتمدة

كشفت شركة «كانون الشرق الأوسط»، المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات التصوير، عن مُساهمتها في تعزيز أمن الوثائق والبيانات خلال إكسبو 2020 دبي، عبر توفير أحدث التقنيات وتطبيق سلسلة من التدابير لحماية بيانات الشركاء والمشاركين، ومن أبرزها استخدام «تصاريح الدخول» المُعتمدة، متوقعة أن يُصدر القائمون على إكسبو 2020 دبي نحو 200 إلى 300 ألف تصريح مُعتمد، خاصة مع استقطاب الحدث أكثر من 200 جهة، من بينهم دول ومؤسسات متعددة الجنسيات وشركات ومؤسسات تعليمية.

وقال فينكاتا سوبرامانيان هاريهاران، العضو المنتدب في شركة كانون لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، إن الشركة ستستخدم أجهزة كانون لطباعة جميع تصاريح الدخول المُعتمدة، التي ستكون بمثابة «جوازات مرور» شخصية، تحدد لحامليها المناطق والأماكن التي يُسمح لهم بالوصول إليها خلال الحدث، مؤكداً أن الشركة اعتمدت بروتوكولات مُعترفاً بها عالمياً، شملت برمجيات ومُعدات آمنة لإدارة البيانات، وذلك إدراكاً منها لأهمية حماية بيانات ووثائق جميع المشاركين والشركاء وموظفيهم خلال إكسبو 2020 دبي، وتماشياً مع التزامها بضمان أقصى مستويات الأمان للبيانات وعمليات الطباعة، وتقليل المخاطر المُرتبطة بأي «تصاريح دخولٍ» يتم نسخها أو تصويرها أو الوصول إليها بطريقة غير قانونية.

سيرجيو ماكوتا: 500 ألف معاملة بيع يومياً

توقعت شركة «إس إيه بي»، الشريك الرسمي للحلول البرمجية المبتكرة في «إكسبو 2020 دبي» أن يُنجز أكثر من 300 متجر تجزئة مشارك في إكسبو 2020 دبي ما يتراوح بين 400 ألف إلى 500 ألف معاملة بيع يومياً، باستخدام حل نقاط البيع الذي طورته الشركة.

وقال سيرجيو ماكوتا النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى «إس إيه بي»، إن متاجر التجزئة المشاركة في «إكسبو»، سواء في خدمات التموين أو المطاعم أو البضائع والمنتجات، وغيرها سوف تستخدم حل «SAP Customer Checkout» لتحظى بفرصة الاطلاع الفوري المتعمّق، وذلك عبر أكثر من 1200 نقطة بيع.

محطات متنقلة للتزود بالوقود للتسهيل على زوار الحدث العالمي وتلبية اي زيادة في مستويات الطلب

وأشار إلى أن معاملات المشتريات في إكسبو 2020 ستُنجَز عبر مكاملتها مع مزود مدفوعات محلّي خارجي ضماناً للاستمرارية والسلاسة في معالجة المعاملات، وتحقيقاً للشفافية الكاملة في المبيعات والنتائج المالية. حيث يمكن للمتاجر المشاركة مراقبة نقاط البيع مركزياً وإدارة القسائم التي يمكن للزوار استردادها عبر مختلف القنوات، مؤكداً أن إكسبو 2020 دبي استطاع أن يُظهر قدرة المؤسسات والفعاليات الضخمة الذكية على دمج مئات الآلاف من معاملات البيع اليومية لدى متاجر التجزئة في آلاف المواقع، بهدف تيسير تجربة العملاء وتحقيق نتائج مالية جيّدة، ومنبهاً في الوقت ذاته أن الحل الذي طرحته «إس إيه بي»، سيغطي جميع المنتجات والخصومات والمرتجعات وحسابات الضريبة وخيارات السداد المتعددة، علاوة على إدارة برامج الولاء والإغلاقات اليومية، وإلى جانب ذلك سيكون بوسع منظمي إكسبو 2020 دبي والمتاجر المشاركة تعديل منتجاتهم باستخدام الحلّ لتناسب متطلبات العملاء من زوار الحدث، وتلبي حاجتهم إلى تقسيم المدفوعات أو الحصول على النقاط لبرامج الولاء».

حسيب خان: تنقل آمن بتكاليف منخفضة

أفادت شركة «يو درايف» لخدمات تأجير السيارات بالدقيقة، بأنها ستعمل على مضاعفة حجم أسطولها استعداداً للحدث العالمي، وكذا مع انفتاح اقتصاد دولة الإمارات وعودة حركة التنقل للنشاط بعد الجائحة.

وذكر حسيب خان، مؤسس شركة «يو درايف» أنه في ظل الاستعداد لتدفق السياح إلى إكسبو 2020 دبي، ومع تكيف دولة الإمارات مع نماذج العمل الهجين، تتزايد أهمية الخدمات التي توفرها الشركة من ناحية عودة الناس إلى العمل، وتزايد الحاجة للتنقل مع توافر المتطلبات المتعلقة بالصحة والسلامة وتخفيض النفقات. وقال: إن العناصر التي توفرها الشركة والتي تشمل القدرة على تجنب التكاليف المادية الكبيرة المرتبطة بامتلاك سيارة مع الحفاظ على الراحة والقدرة على الاستمتاع بتجربة قيادة متميزة تستقطب أعداداً كبيرة من الوافدين الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أنه مع اقتراب معرض إكسبو 2020، فإن هذه العناصر وإمكانية الاستخدام المؤقت للأصول تتيح فرصاً إضافية في سوق كبير تقوم الشركة بتوفير خدماتها فيه.