إكسبو.. إرث عظيم

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من «معرض لندن العظيم» عام 1851 ووصولاً إلى «معرض إكسبو شنجهاي الدولي 2010»، واصل «معرض إكسبو الدولي» تقاليد الإبداع والابتكار التي تركت بصماتها في مختلف المجالات الثقافية والتكنولوجية والمعمارية. ومن أبرز عناصر الإرث العريق للمعرض «برج إيفل» الشهير الذي تم تشييده ليكون بمثابة مدخل إلى «معرض إكسبو 1889»، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

وصف بـ«مشروع القرن» مترو باريس.. تحفة إكسبو 1900

وأقيمت الدورة العالمية الأولى لـ«معرض إكسبو الدولي» في الولايات المتحدة الأميركية عام 1876، وشهد آنذاك عرض أول جهاز هاتف، وأول آلة كاتبة تجارية، فضلاً عن صلصة طماطم هاينز. وبدوره، شهد «معرض إكسبو الدولي»، الذي أقيم في باريس عام 1900 حضور نحو 50 مليون شخص. وسلطت تلك الدورة الضوء على ابتكارات عديدة منها السلالم الكهربائية، ومحركات الديزل، وعجلات الملاهي العملاقة، والأفلام الناطقة، كما اشتهر المعرض أيضاً بإطلاق الدورة الثانية للألعاب الأولمبية.

وتميز «معرض إكسبو الدولي 1904» الذي أقيم في مدينة سانت لويس الأميركية بعرضه أكواز المثلجات الصالحة للأكل، والتي كان يتم تقديمها حتى ذلك الحين باستخدام العبوات المعدنية أو الورقية. واحتفل «معرض إكسبو الدولي 1915» في سان فرانسيسكو بافتتاح قناة بنما، وأتاح للمدينة فرصة التعافي من آثار الزلزال المدمّر الذي ضربها عام 1906.

واشتهر «معرض إكسبو الدولي 1958» في بلجيكا بنصب «الأتوميوم» الضخم المصنوع من الكريستال الصلب، والذي يعد اليوم أحد أهم معالم مدينة بروكسل. وتم عرض النماذج الأولى للهواتف النقالة في «معرض إكسبو الدولي 1970» في مدينة أوساكا اليابانية، غير أن محور الاهتمام الأبرز في المعرض تمثل بعرض صخرة قمرية كبيرة في جناح الولايات المتحدة الأميركية كان قد أحضرها رواد فضاء مركبة «أبولو 12» إلى الأرض في عام 1969.

وتناول «معرض إكسبو الدولي 1986» في مدينة فانكوفر الكندية موضوع النقل والمواصلات مسلطاً الضوء على نظام القطار الكهربائي، والقطار المعلّق، وقوارب الجندول، والتاكسي المائي. وتم استخدام أسلاك اتصال بطول يقارب 2000 كيلومتر خلال بناء موقع «معرض إكسبو الدولي» في مدينة برزبن الأسترالية عام 1988، والذي استقطب نحو 16 مليون زائر.