الليرة التركية تسجل مستوى قياسياً منخفضاً أمام الدولار

أنقرة (رويترز) - هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، مواصلة تراجعها وسط قلق بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية بعد أن أجرى البنك المركزي خفضاً مفاجئاً لأسعار الفائدة.

وهوت الليرة إلى مستويات أضعف من مستواها القياسي المنخفض السابق البالغ 8.9995 للدولار الذي سجلته يوم الجمعة قبل أن تتخلى عن بعض خسائرها ليجري تداولها عند 8.9220 بحلول الساعة 17.15 بتوقيت جرينتش، لترتفع خسائرها هذا العام إلى أكثر من 16 بالمئة. وخسرت العملة التركية أكثر من ثلثي قيمتها في خمس سنوات.