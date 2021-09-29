أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع المخزونات الأميركية

نيويورك (رويترز) - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع، حتى مع اعتزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على نهجها المتأني في زيادة الإمدادات إلى السوق رغم قوة الطلب في مختلف أنحاء العالم.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات، بدعم من تعافي الإنتاج بعد استئناف العمل في المنشآت البحرية التي أُغلقت بسبب إعصارين في منطقة الخليج الأميركي.

وبحلول الساعة 16.25 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 26 سنتا إلى 78.82 دولار للبرميل. وكان خام القياس العالمي قد تراجع قرابة دولارين أمس الثلاثاء بعدما لامس أعلى مستوياته في حوالي ثلاثة أعوام عند 80.75 دولار للبرميل.

ونزل سعر الخام الأميركي 11 سنتا إلى 75.18 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد بدأت بالصعود في الوقت الذي تتعافي فيه الاقتصادات من إغلاقات الجائحة ويرتفع فيه الطلب على الوقود في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإمدادات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وزاد الإنتاج الأميركي إلى 11.1 مليون برميل يوميا وهو ما يجاري تقريبا مستوى الإنتاج قبل الإعصار أيدا قبل شهر تقريبا.

وذكرت مصادر أن أوبك وحلفاءها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ستبقي على الأرجح على اتفاق يقضى بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر عندما تجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من ضغوط المستهلكين لزيادة أكبر في الإمدادات.

وقالت أوبك أمس الثلاثاء إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة في الأعوام القليلة المقبلة وأشارت إلى أنه يتعين على العالم مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتجنب أزمة حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة.

