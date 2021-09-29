تراجع فاتورة استيراد القمح في مصر

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن تكلفة استيراد القمح في مصر تراجعت بنحو 9.5 بالمئة إلى 1.41 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بذات الفترة قبل عام.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن تكلفة واردات القمح في الأشهر الستة الأولى من 2020 سجلت 1.56 مليار دولار.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.