استطلاع: 60% من المقيمين في الإمارات سافروا للخارج خلال عام

دبي (الاتحاد) سافر ستة من أصل عشرة مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خارج البلاد خلال الـ 12 شهراً الماضية لزيارة عائلاتهم أو أقاربهم، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته كي بي إم جي حول قطاع الطيران للعام 2021 في دولة الإمارات.

ووفقًا للاستطلاع، فإن أربعة من أصل عشرة مقيمين في دولة الإمارات (40%) سافروا من أجل الترفيه، بينما كان هناك نسبة 13% من السفر بغرض العمل و5% لأسباب طبية. وأوضح الاستطلاع أن جنوب آسيا كانت الوجهة الأكثر شيوعا للمسافرين من دولة الإمارات، يليها دول مجلس التعاون الخليجي (30%) وأوروبا (27%). علاوة على ذلك، تعد دول جنوب آسيا (39%) وأوروبا (38%) من بين المناطق التي يود سكان الإمارات زيارتها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكشف الاستطلاع أن 71% من المشاركين يعتقدون أنه على الرغم من المنصات الإلكترونية المعتمدة، فإن السفر بداعي العمل سيكون ضروريا للاجتماعات في المستقبل. وتعتقد نسبة أعلى (81%) من المشاركين أن سفر الأعمال سينمو بفضل الأحداث والفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

يعتقد المستهلكون أيضًا أن جائحة كوفيد سوف تترك بصمة على سياسات ونهج الشركات في السفر لغرض الأعمال. ولفت التقرير إلى إن حوالى 78% من المستجيبين يتوقعون أن سياسة الشركة ستحدد الدول أو الوجهات التي يقصدها رجال الأعمال.

وبالرغم من الأوقات العصيبة، ظل المشاركون عموما مخلصين لاختيارهم لشركات الطيران؛ وأوضح أن 56٪ مازال اختيارهم لشركات الطيران نفسه منذ تفشي جائحة كوفيد-19، أما بالنسبة للذين تغيرت تفضيلاتهم، فقد كانت بروتوكولات الصحة والسلامة والتكاليف وتوافر الرحلات الجوية من ضمن العوامل الأكثر شيوعًا في اتخاذهم للقرار.