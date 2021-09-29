«التجارة العربية» يمول صفقات بـ 268 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد) وافق مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، على 33 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 268 مليون دولار. جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس تطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، إضافة إلى التوسع والتنوع في أدوات التمويل خدمةً للتجارة العربية.

كما استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية للبرنامج.