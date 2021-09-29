افتتاح مركز التقنيات الإبداعية في إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد) أعلنت اليوم شركة التقنيات العالمية، "إس إيه بي"، شريك الحلول البرمجية المبتكَرة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، عن افتتاح مركز التقنيات الإبداعية الغامرة "إس إيه بي هاوس" في موقع الحدث الدولي. ويُعدّ هذا المكان منطقة ابتكار تمتدّ على مساحة قدرها 900 متر مربع، ويعرض حلولًا غامرة من شأنها أن تثري تجربة العملاء.

وأعرب سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى "إس إيه بي"، عن ترحيبه بزوار إكسبو 2020 دبي من العملاء والشركاء والموفدين الرسميين في "إس إيه بي هاوس"، مشيرًا أن هذا المركز الإبداعي سوف يتيح لزوار الحدث الدولي الضخم تجربة الأساليب التي يمكن بها للشركات "مواكبة التغيرات المتسارعة والمضيّ بسلاسة نحو المستقبل". وأضاف: "يمكن لزوار "إس إيه بي هاوس" أن يلمسوا بأنفسهم قدرة التقنيات المتفوقة على تحسين مجتمعاتنا وتعزيز اقتصاداتنا".

من جانبه، عبّر محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي، عن سعادته بافتتاح "إس إيه بي هاوس" في موقع الحدث الدولي. وقال "نعمل معًا في هذه النسخة من إكسبو الدولي التي تعتبر الأكثر اتصالاً بالتقنيات الرقمية في التاريخ، وذلك لإظهار قوة التعاون وإطلاق العنان للخيال في بناء غد أفضل".