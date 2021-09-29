«المركزي السعودي» يمدد برنامجاً تحفيزياً

الرياض (رويترز) - مدد البنك المركزي السعودي لمدة ثلاثة أشهر أحد تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على القطاع الخاص عبر السماح بتأجيل سداد مدفوعات قروض.

وقال البنك المركزي في بيان إنه مدد برنامج تأجيل الدفعات لفترة إضافية قدرها ثلاثة أشهر حتى نهاية العام الجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تظل متأثرة بالقيود المرتبطة بكوفيد-19.

وذكر أنه منذ تدشينه في مارس من العام الماضي، طُبق البرنامج على ما يزيد على 100 ألف عقد بإجمالي قيمة للمدفوعات المؤجلة قدره 174 مليار ريال.

