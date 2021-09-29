«وول ستريت» تفتح مرتفعة مع انتعاش أسهم التكنولوجيا

نيويورك (رويترز) - قاد انتعاش لأسهم التكنولوجيا المتضررة مؤشرات الأسهم الأميركية للارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن أدت مخاوف بشان التضخم وارتفاع عوائد الخزانة إلى إطلاق إحدى أسوأ موجات البيع في وول ستريت هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60.09 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 34360.08 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.78 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4362.41 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 68.20 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 14614.88 نقطة.

