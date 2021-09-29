تفاهم بين «الإمارات للتنمية» و«حرة عجمان»

عجمان (الاتحاد) وقعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف تعزيز تضافر الجهود بين الطرفين في دعم منظومة الأعمال المحلية على مستوى الدولة عموماً وإمارة عجمان خصوصاً. وتستهدف مذكرة التفاهم بشكلٍ رئيسي تفعيل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما توفير الدعم لريادة الأعمال الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات بين الجانبين، والتعاون في المجالات الإنمائية والتوعوية. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع مُستهدفات حملة "اصنع في الإمارات"، حيث تُسهم في توفير الدعم التمويلي لتأسيس المشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، علماً أن "منطقة عجمان الحرة" باتت أول منطقة حرة في الدولة توقع مذكرة تفاهم مماثلة مع مصرف الإمارات للتنمية بعد إطلاقه لاستراتيجيته الجديدة.

وشدَّد المهندس علي السويدي، مدير عام "منطقة عجمان الحرة"، على أهمية مذكّرة التفاهم كخطوةٍ استراتيجية تمهد الطريق أمام تطوير الشراكة الثنائية بما يخدم مسار التنمية الاقتصادية والمُجتمعية، ويعزز قدرة "منطقة عجمان الحرة" و"مصرف الإمارات للتنمية" على دعم وتمكين ريادة الأعمال الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل روافد رئيسية للاقتصاد الوطني.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تتماشى شراكة مصرف الإمارات للتنمية ومنطقة عجمان الحرة مع استراتيجية المصرف الهادفة إلى دعم القطاعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وينطلق الجانبان من تركيز مشترك على دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية في دولة الإمارات، ورؤية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والنمو على المدى البعيد.