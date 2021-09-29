«الاقتصاد الألمانية» تستبعد أزمة في الوقود

برلين (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد اليوم الأربعاء إن ألمانيا لا ترى أي مؤشر على أنها قد تواجه وضعا مماثلا لنقص الوقود الذي تعاني منه بريطانيا.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي للحكومة «لا نشهد أي نقص في ألمانيا... وضع الإمدادات جيد، والأمن مرتفع».

واجتاحت بريطانيا فورة من شراء الوقود بدافع الذعر لقرابة أسبوع مما أدى إلى نفاده من المحطات في مدن رئيسية، بعد أن حذرت شركات النفط من أنه لا يوجد لديها عدد كاف من سائقي الشاحنات لنقل البنزين والديزل من مصافي التكرير إلى محطات الوقود.