صناديق تطالب 1600 شركة بوضع أهداف للانبعاثات

لندن (رويترز) - دعت صناديق تدير أصولاً بنحو 30 تريليون دولار اليوم الأربعاء 1600 من الشركات الأكثر تلويثاً للهواء في العالم لوضع مستهدفات لخفض الانبعاثات استناداً لأسس علمية «بشكل عاجل».

وقالت صناديق الاستثمار وعددها 220، ومنهم فيديليتي إنترناشونال وأموندي، إنها كتبت إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يستثمرون فيها لمطالبتهم بأهداف من شأنها المساعدة على كبح الاحتباس الحراري العالمي عند ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية بحلول 2050.

تأتي الدعوة قبل ما يزيد قليلاً على الشهر من اجتماع زعماء العالم في بريطانيا في أحدث جولة من محادثات المناخ، في ظل مطالب موجهة إلى كل الدول لوضع أهداف أكثر حزماً مع زيادة تجلي تداعيات التغير المناخي.

وقالت المجموعة في بيان: إن الشركات المُخاطَبة مسؤولة معا عن 11.9 جيجا طن مما يطلق عليهما النطاقان 1 و2 للانبعاثات، المرتبطة بعملياتها، وهو ما يزيد عن انبعاثات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا.

وأضافت أن شركة هيونداي موتور وباسف للكيماويات ولوفتهانزا الألمانية للطيران من بين تلك الشركات.

وأشار متحدث باسم لوفتهانزا إلى التزام شركة الطيران بصافي انبعاثات يساوي صفراً بحلول 2050 وخفض صافي انبعاثاتها من الكربون إلى النصف، وأن تصبح محايدة كربونياً في عملياتها البرية بحلول 2030.

ولم ترد الشركتان الأخريان بعد على طلب رويترز التعليق.

