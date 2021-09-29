«دو» تدشّن مركزين للبيانات في أبوظبي ودبي

دبي (الاتحاد) أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن افتتاحها رسمياً مركزي بيانات جديدين في كل من أبوظبي ودبي، بهدف تزويد الشركات في جميع أنحاء الدولة بأحدث حلول وتقنيات البنية التحتية الرقمية والسحابية. وستعمل دو من خلال مركزي البيانات الجديدين في كل من منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد) وواحة دبي للسيليكون على دعم تطلعات العملاء ومساعدتهم على تلبية متطلبات التحول الرقمي وتسريع اعتماد وتبني الحلول والتقنيات التي تتميز بمستوى عال من المرونة والكفاءة والأمان وقابلية التطوير بما يتماشى مع متطلبات الأعمال. وينسجم افتتاح المرفقين الحديثين مع الجهود التي تبذلها دو لتوسيع نطاق عملياتها وحضورها في مجال حلول مراكز البيانات بما يتيح لها تزويد الشركات العاملة في دولة الإمارات بالبنية التحتية التقنية التي تحتاجها في ظل التطورات التي يشهدها العالم الرقمي.

ويستند مركزا البيانات الجديدان إلى بنية تحتية رقمية متطورة حازت على ثقة الشركات الرائدة في مجال الخدمات والحلول السحابية والخدمات الحكومية والمالية، وتتمثل مهمتهما في مساعدة الشركات والمؤسسات على التخلص من التعقيدات والمخاطر المرتبطة برحلة التحول الرقمي، وضمان استفادة الشركات من منظومة متنامية من حلول وتقنيات البنية التحتية ذات المستوى العالمي والتي يتم توفيرها استناداً إلى خبرات ومعرفة واسعة تتماشى مع المتطلبات المحلية، مما يوفر للعملاء ثقة وراحة بال معززة لتخزين بياناتهم محلياً بتكلفة أقل وإدارتها وفقاً لأعلى المعايير المطلوبة. ويسهم هذا النهج أيضاً في تقليل أعباء الإدارة لفرق تكنولوجيا المعلومات في الشركات، كما يسهل توافر الموارد للعملاء للتركيز على أجندات التحول الخاصة بهم وتطوير تجارب جديدة لعملائهم النهائيين.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا الرقمي، تحتاج الشركات اليوم قدرات وإمكانات جديدة وبنية تحتية متطورة تساعدها على تحقيق تطلعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. ونواصل في دو التزامنا المستمر والراسخ بتقديم مختلف أشكال الدعم لمجتمعات الأعمال في الدولة بما يضمن لها التقدم بكل ثقة ومواكبة متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي. ويشكل افتتاح مركزي البيانات الجديدين في أبوظبي ودبي أحدث خطواتنا في هذا الإطار، حيث نهدف من خلالهما إلى دفع الابتكار وتزويد المؤسسات بالأدوات والحلول التي تحتاجها لبناء منصات رقمية شاملة تكون بمثابة ركيزة لنجاح أعمالها الحالية والمستقبلية. وكلنا ثقة بأن القيمة الكبيرة التي ستقدمها هذه المرافق ستسهم في تعزيز قوة وتطور المنظومة الرقمية في دولة الإمارات فضلاً عن ترسيخ ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية".