23 مليار درهم تداولات العقارات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة البلديات والنقل اليوم عن نتائج النصف الأول من العام 2021 للتداولات العقارية في إمارة أبوظبي، حيث سجلت إجمالي قيمة 23.57 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 7046 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 3425 صفقة بيع لعقارات بما قيمته 9.02 مليار درهم، و3621 معاملة رهن عقاري بقيمة 14.55 مليار درهم.وتصدرت جزيرة الريم قائمة التداولات بـ 2.07 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس في المرتبة الثانية بـ 1.61 مليار درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بـ 1.36 مليار درهم، وجاءت مدينة خليفة في المرتبة الرابعة بـ 388 مليون درهم، فيما احتلت منطقة شاطئ الراحة المرتبة الخامسة بـ 316 مليون درهم.

وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: «على الرغم من المتغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، تأتي هذه النتائج المتميزة لتعكس الجهود التي تقوم بها الدائرة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة أبوظبي على خريطة أفضل مدن العالم للاستثمار والعيش والاستقرار، وبناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها المساهمة في استدامة الرفاهية وجودة الحياة في إمارة أبوظبي».