«نتورك انترناشونال» تستكمل استحواذها على «دي.بي.أو»

دبي (رويترز) - قالت نتورك انترناشونال لتقديم خدمات المدفوعات اليوم الأربعاء إنها استكملت استحواذها على منافستها بي.دي.أو، لتضيف شبكة تضم ما يزيد على 60 ألف تاجر في 21 دولة في أفريقيا.

وتوقعت نتورك انترناشونال إغلاق الاستحواذ، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 291.3 مليون دولار، في الربع الأخير من العام الماضي لكنها عدلت الموعد في وقت لاحق إلى الربع الثالث من العام الجاري.

ويرجع التأخير لأسباب من بينها التدقيق في الروابط بين وحدة أكونا أونلاين التابعة لدي.بي.أو وشركة وايركارد لمعالجة المدفوعات المنهارة.

واشترت نتورك انترناشونال أكونا أونلاين من المسؤول التنفيذي السابق لدى وايركارد ديتمار نوشلمان في 2013. وقالت نتورك انترناشونال التي مقرها دبي إن نوشلمان كان مديرا لأكونا أونلاين قبل أن تشتريها دي.بي.أو.

وتسببت مخاوف المستثمرين بشأن الصفقة المقترحة وعمليات بيع واسعة بسبب كوفيد-19 في محو نصف القيمة السوقية لنتورك انترناشونال العام الماضي.