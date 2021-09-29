إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر

سيد الحجار (أبوظبي) أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات أسعار البنزين بمشتقاته والديزل والتي سيتم تطبيقها خلال شهر أكتوبر 2021.

وكشفت شركات توزيع الوقود في الدولة الأسعار الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من بعد غدٍ الجمعة، موضحة أن الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ووفق قرار اللجنة، ارتفعت أسعار البنزين في أكتوبر المقبل بنحو 5 إلى 6 فلوس، كما ارتفعت أسعار الديزل 13 فلسا، مقارنة بأسعار شهر سبتمبر الجاري.

وارتفع سعر لتر البنزين «سوبر 98» بـ 5 فلوس من 2.55 درهم خلال شهر سبتمبر 2021 إلى 2.60 درهم لشهر أكتوبر 2021، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 5 فلوس من 2.44 درهم في سبتمبر إلى 2.49 درهم في أكتوبر، وارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس91» بمقدار بمقدار 6 فلوس من 2.36 في شهر سبتمبر إلى 2.42 درهم في أكتوبر.

كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 13 فلسا للتر من 2.38 درهم في سبتمبر 2021 إلى 2.15 درهم في أكتوبر 2021.

وكانت أسعار البنزين قد انخفضت في سبتمبر الحالي بنحو 3 فلوس، كما انخفضت أسعار الديزل بـ 7 فلوس، مقارنة بأغسطس 2021.

وسجلت أسعار النفط "خام برنت" الأربعاء 77.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07.06 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس خام برنت الثلاثاء، أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات عند 80.75 دولار للبرميل.