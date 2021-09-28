ربط «بُنى» بالنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات

أبوظبي (الاتحاد) أعلن بنك إيطاليا المركزي والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات، اليوم، عن نجاح تجربة الترابط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات الفورية (TIPS).

تجربة الترابط، التي تتيح تنفيذ أعمال تسوية المدفوعات الفورية بعُملات متعددة، تمّ تنفيذها وفق نموذج "إثبات المفهوم"، بمشاركة "سويفت" وبنك "إينتيزا سان باولو" الإيطالي، والبنك الأهلي الأردني. واشتملت التجربة على تنفيذ محاكاة لأعمال تسوية حوالات مالية عبر الحدود بعُملات مختلفة، حيث تولى البنك الإيطالي مهام المصدر للحوالات باليورو، فيما تولى البنك الأهلي الأردني مهام المستفيد من الحوالات بالدينار الأردني، بحسب بيان "بُنى".

خلال ثوانٍ

وقال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات، المُشغّلة لمنصة "بُنى" والمملوكة لصندوق النقد العربي، إن "الاختبار أثبت إمكانية تحقيق تفاعل ناجح بين آليات المقاصة والتسوية المختلفة، وتبادل المدفوعات الفورية عبر الحدود، وبعُملات متعددة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثواني، وباستخدام البنى التحتية التقنية القائمة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ استثمارية ضخمة على تطويرها".

تمّ تطوير البنية التحتية للنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات الفورية وتشغيلها من قِبل بنك إيطاليا بالنيابة عن النظام الأوروبي.

بينما تُشكّل منصة "بُنى" نظاماً لخدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، بما يُسهم في تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها، ومن ضمنها البنوك المركزية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في أنحاء العالم بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة.