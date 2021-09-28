«سيدات عجمان» يطلق «إشراقة 2»

عجمان (الاتحاد)

أعلن مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة صناعة عجمان إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني «إشراقة2»، تحت شعار «الاقتصاد الأسري»، حيث يسعى البرنامج لبناء كيان اقتصادي عائلي مستدام، يدعم سيدات الأعمال والأسر المنتجة مع إحداث نقلة نوعية في أداء وتطور المشاريع والأفكار، وتمكين الدخول لأسواق جديدة.

ويهدف البرنامج الوطني «إشراقة 2» إلى تعزيز دور استراتيجية مشاريع الخمسين لدولة الإمارات لدى الأسر المنتجة وسيدات ورائدات الأعمال، من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الأسر الإماراتية على تحويل المجتمع المحلي من مستهلك إلى منتج. وذلك ضمن خطة لتدعيم وإبراز دور الأسر الإماراتية وتمكينها اقتصادياً، ومساعدتهم على الإبداع والابتكار في تطوير منتجاتهم وزيادة تنافسيتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمه المجلس بحضور كل من: الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، والمستشار سالم حسن الغافري، المستشار الاقتصادي للبرنامج الوطني إشراقه، وعدد من ممثلي شركاء وداعمي البرنامج ووسائل الإعلام.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، إن مجلس سيدات أعمال عجمان ومن خلال جميع مشاريعه ومبادراته، يواكب استراتيجية دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.