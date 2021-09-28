«مجلس التعاون» يشيد بجهود الإمارات في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال

أبوظبي (وام)

أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال استضافة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فريقاً من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يضم رغد اليوسفي، رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة المال والنقد، بقطاع الشؤون الاقتصادية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون في مجال مواجهة الجرائم المالية، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال. وجرى خلال الزيارة - التي حضرها أعضاء الفريق الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة الجهات المعنية - عرض أهم إنجازات دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطط المستقبلية للدولة.

وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هناك تعاوناً واسع النطاق بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي يقوم بأداء دوره في تحسين التنسيق والتعاون المحلي والدولي بشأن القضايا المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أكمل وجه، كما يسعى إلى تبادل الخبرات مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال.

من جانبها، قالت رغد اليوسفي، إنه تم خلال الزيارة إبراز الجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع الجهات المعنية في الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت اليوسفي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تُثمَّن وتقدر كافة جهود دولة الامارات ودعمها الواضح والمستمر لما تقوم به الأمانة العامة على مستوى فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال عدة مبادرات تضمنت تقديم ورقة بيضاء في مجال مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة، وإعداد مُقترح لتهيئة وزيادة وعي المقيمين في دول المجلس.