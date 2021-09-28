«سياحة أبوظبي» تعتمد خططاً متكاملة استعداداً لاستقبال السياح

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن استعدادات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لاستقبال السياح المطعمين، حيث بدأت الدائرة بالاستعداد لاستئناف الحياة الطبيعية والترحيب مجدداً بالزوار والسياح منذ فترة طويلة، فيما تم اعتماد خطط عمل واستراتيجيات متكاملة، بالتعاون مع شركائها من الجهات العاملة والمعنية بقطاعات السياحة والضيافة والثقافة في الإمارة.

وقال الشيبة لـ «الاتحاد»: «نعتزم إطلاق العديد من الحملات الترويجية والعروض والبرامج والباقات التي تلبي تطلعات الجميع، وتمنح زوارنا فرصة اكتشاف ما تتمتع به إمارتنا الجميلة من تجارب ثقافية ورياضية ومعالم سياحية وطبيعية».

وأشار الشيبة إلى أن أبوظبي تمتلك عروضاً سياحية لا نظير لها، تجمع ثلاث وجهات منفردة بحد ذاتها، وتفتح آفاقاً رحبة لخوض تجارب متنوعة، من الاستمتاع بالأمسيات تحت سماء صحراء الربع الخالي في قصر السراب، إلى جانب الانطلاق في سلسلة من الأنشطة الخلوية والبحرية في منتجع وسبا جزر الصحراء ومنتزه الحياة البرية العربية في جزيرة صير بني ياس.

وأضاف «يمكن للزوار أيضاً اكتشاف تاريخنا وتراثنا الثقافي العريق والتعرف على الحياة اليومية للآباء والأجداد في منطقة العين خلال التجول في الواحة وقصر المويجعي ومتحف قصر العين وبيت محمد بن خليفة والمواقع المدرجة على قائمة (اليونسكو) للتراث العالمي أو زيارة حديقة الحيوانات بالعين، والاقتراب من الحيوانات البرية خلال جولة سفاري العين».

تجارب استثنائية

وفي العاصمة أبوظبي، بين المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «ينتظر الزوار قائمة من التجارب الاستثنائية في المرافق الترفيهية ومدن الألعاب عالمية المستوى في جزيرة ياس، ومن ضمنها (عالم فيراري أبوظبي) و(ياس ووترورلد أبوظبي) و(وارنر براذرز أبوظبي) و(كلايم) وحلبة مرسى ياس وياس مول، أو برامج ومعارض المتاحف والمنشآت الثقافية، بما في ذلك اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمع الثقافي وقصر الوطن».

وحول السياحة الرياضية والمغامراتية، قال الشيبة: «يستطيع الزوار اختبار مهاراتهم في الجولف في أحد الملاعب الرائعة في نادي جولف شاطئ السعديات وياس لينكس أبوظبي ونادي أبوظبي للجولف وغيرها، أو ربما يفضلون تجربة مغامرة بحرية في جولات اصطياد اللؤلؤ في رحلات (لؤلؤة أبوظبي)، والتجديف بزوارق الكاياك بين أشجار القرم وحول اللوفر أبوظبي، أو زيارة معالم العاصمة مثل جامع الشيخ زايد الكبير وصرح زايد المؤسس وواحة الكرامة».

وفيما يتعلق بأهم الفعاليات السياحية، أضاف الشيبة: «تحتضن أبوظبي برنامجاً حافلاً من البطولات الرياضية والمعارض الفنية والترفيهية على مدى الأشهر المقبلة، بعضها يُقام للمرة الأولى في الإمارات والمنطقة، ومنها (أسبوع أبوظبي لهواة الجمع) الذي يشهد إطلاق المهرجان الإبداعي الأول من نوعه في المنطقة (سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط) في منارة السعديات، ثم النزالات المرتقبة في بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا في حلبة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس».

نزلاء وموظفون في أحد فنادق أبوظبي (الاتحاد)

سباق الفورمولا

وتابع المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعود إثارة سباقات (الفورمولا1) إلى العاصمة مع انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 من 9 إلى 12 ديسمبر في حلبة مرسى ياس. ونقدم لهواة فنون الطهي باقة من التجارب والعروض بمشاركة ألمع طهاة العالم والإمارات خلال (مهرجان أبوظبي للمأكولات)».

ولفت الشيبة إلى أن أبوظبي سوف تشهد قبل نهاية العام، تدشين الحضور الأول في المنطقة لأكبر مؤتمر عالمي للمحتوى الرقمي على الإنترنت «فيدكون أبوظبي»، قبل عودة بطولة مبادلة العالمية للتنس إلى العاصمة بمشاركة 8 من أفضل لاعبي ولاعبات العالم.

وحول أهم الإجراءات التي سيتم اتباعها لضمان سلامة السياح وتأمين تجربة سياحية فريدة، أوضح الشيبة: «بادرت أبوظبي إلى تنفيذ إجراءات استباقية فعالة لضمان صحة وسلامة الجميع من المجتمع المحلي والزوار، حيث نرحب حالياً بالسياح المطعمين من دول العالم كافة، والسياح غير المطعمين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الخضراء دون الحاجة إلى الحجر الصحي، حيث يتعين إبراز نتيجة سلبية لفحص (كوفيد-19) تم تسلمها في غضون 48 ساعة قبل موعد الرحلة، وإجراء فحص مجاني آخر عند الوصول، واتباع إجراءات تسجيل شهادات التطعيم ووثائق الإعفاء قبل السفر إلى جانب إلغاء متطلبات فحوص (كوفيد-19) للقادمين من داخل الدول».

وقال الشيبة: «تعتمد الإمارة نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن للتأكد من الحصول على اللقاح ونتائج الفحوص. وعند دخول الأماكن العامة، يجب إبراز صفة التعريف الخضراء على تطبيق الحصن وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي».

معايير السلامة

وأطلقت الدائرة أيضاً برنامج شهادة الأمان Go Safe الذي يضمن اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة في الأماكن العامة ومناطق الجذب السياحي في الإمارة، من خلال تقييم المنشآت الفندقية والمعالم السياحية بناءً على 313 معياراً، أهمها الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي واستحداث نقاط قياس درجة الحرارة، والتعقيم المنتظم، إلى جانب الفحوص الدورية لجميع الموظفين، وفقاً للشيبة.

وأكد الشيبة «حظيت هذه الإجراءات الوقائية بثقة وتقدير العالم، وهو ما تؤكده صدارة أبوظبي لقائمة الدول الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمؤشر المدن الآمنة الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست».

وحول أداء السياحة في أبوظبي للموسم السياحي المقبل أي بالربع الأخير من العام، أكد الشيبة «أثبت قطاع السياحة في الإمارات بصفة عامة صلابة ومرونة فائقة في التعامل مع التحديات الطارئة، حيث كان الأقل تأثراً على مستوى العالم بتداعيات الجائحة، بالاعتماد على برامج التحفيز الحكومي ومبادرات تشجيع السياحة الداخلية للمحافظة على معدلات إشغال المنشآت الفندقية».

مستويات الإشغال

وقال: «نتوقع ارتفاعاً في مستويات الإشغال في المنشآت الفندقية في الإمارة نتيجة الزيادة المرتقبة في الحركة السياحية. وتبدو المؤشرات إيجابية مع استئناف تنظيم الفعاليات الحية وعودة السياحة البحرية وفعاليات الأعمال وأنشطة الحوافز والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض، علاوة على طرح مجموعة من العروض السياحية الترويجية خلال الربع الأخير من العام الذي يُعتبر موسم الذروة السياحية التقليدي، وبالتزامن مع انطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي)».

علي الشيبة

وفيما يتعلق بخطط الدائرة الترويجية لاستقطاب السياح للموسم المقبل والأسواق المستهدفة، أكد «أطلقت الدائرة مؤخراً الحملة الإبداعية (حان الوقت) لتحفيز السياح على زيارتها والاستمتاع بأجوائها المشمسة وطقسها المعتدل وفعالياتها وأنشطتها الترفيهية المتنوعة، ونعتمد خططاً ترويجية في أسواقنا السياحية الرئيسية قائمة على التنسيق مع أبرز وكلاء السفر والسياحة ومنظمي برامج العطلات الخارجية في هذه الأسواق».

وأضاف: «نواصل توسيع نطاق مبادرتنا (خبراء أبوظبي) إلى أسواق جديدة لتوفير دورات تدريبية وورش عمل إلكترونية تزود شركائنا بأحدث المعلومات عن التجارب والمعالم السياحية في الإمارة».

وقال «تتضمن قائمة أسواقنا الرئيسية المستهدفة دول الخليج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وروسيا والصين وأستراليا».

سياحة الفعاليات والمعارض

حول نمو سياحة الفعاليات والمعارض بالربع الأخير مع العودة لاستضافة الفعاليات، قال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «مقبلون على موسمنا السياحي الرئيسي الذي يشهد استضافة العديد من فعاليات الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات وأنشطة الحوافز وبناء فرق العمل في العديد من منشآتها الحديثة مثل مركز أبوظبي الوطني للمعارض وحلبة مرسى ياس ومستشفى أبوظبي للصقور وفندق ومنتجع جزر الصحراء وحديقة العين للحيوانات». وأضاف «يقدم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في الدائرة كافة أوجه الدعم لتطوير واستضافة فعاليات الأعمال في الإمارة، من إعداد البحوث المتخصصة واستراتيجيات المناقصات والعروض، وتوفير الوسائل الترويجية السياحية، إلى المساهمة في زيادة أعداد المشاركين في المؤتمرات عن طريق التنسيق مع مكاتبنا الدولية».

مبادرات حكومية

حول تأثير المبادرات الحكومية في مرحلة التعافي على القطاع السياحي في أبوظبي، قال الشيبة: «شكلت المبادرات الحكومية منذ بداية (الجائحة) طوق نجاة للجهات العاملة في قطاع السياحة والضيافة، وساعدتها على اجتياز فترة التحديات الصعبة وتداعياتها».

وأشار إلى أن تخفيف إجراءات استقبال السياح ورفع متطلبات فحوص الزوار القادمين من داخل الدولة واعتماد نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، هي مبادرات جديدة تعزز الثقة في قطاع السياحة والضيافة مع استئناف استقبال الزوار، وتنشط الحركة السياحية، ورفع معدلات الإشغال الفندقي ومستويات الإنفاق، وتسريع تعافي القطاع السياحي».