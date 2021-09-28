مطار الشارقة الدولي يطلق علامته الصوتية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي، العلامة الصوتية المميزة لمطار الشارقة، والتي تضفي بُعداً جديداً لهويته من خلال نغمات موسيقية مستوحاة من حركة وأصوات المطار.

واستلهمت النغمة الصوتية المبتكرة من طيور النورس الثلاثة في شعار مطار الشارقة التي تمثل النقل الجوي والبري والبحري، واستخدم فيها العود الذي يعد الآلة الموسيقية الرئيسية التي تجسّد الثقافة الإماراتية بالإضافة إلى الشارقة كمقر للسفر. وتتميّز العلامة بشكل عام بإيقاع بطيء نسبياً لتمثيل الهدوء وتجربة السفر الممتعة.

علامة صوتية يتردد صداها عالمياً وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن إطلاق العلامة الصوتية المميزة لمطار الشارقة، يأتي في إطار حرصه على تعزيز ربط سكان وزوار إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بالخدمات الاستثنائية التي يوفرها المطار، وهي جزء من التطور المستمر للعلامة التجارية ولاستراتيجية الهيئة بتبني معايير جديدة في الابتكار، من خلال علامة صوتية ذات نغمة موسيقية فريدة، لا تُنسى، ويتردد صداها عالمياً.