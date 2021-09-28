«أبوظبي للتنمية» يبحث فرص التعاون مع المكسيك

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، مع فرانسيسكا مينديز إسكوبار، سفيرة المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي. وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر الصندوق، بحضور عادل الحوسني مدير إدارة العمليات في الصندوق، وعدد من المسؤولين في السفارة المكسيكية آليات التعاون ودور الصندوق التنموي في قارة أميركا اللاتينية.

ورحب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بالوفد الزائر واستعرض معه مجالات التعاون المشترك وسبل الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً معاليه أن هذه الزيارة تتيح لنا فرصة مناقشة السبل الممكنة لتعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الصندوق والمكسيك، وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع باستمرار لتوسيع علاقاته مع مختلف الدول، وبحث الفرص المناسبة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض السويدي خلال الاجتماع نشاط عمل الصندوق، والأهداف والأولويات الاستراتيجية التي ينتهجها في مجال العون الإنمائي والاستثماري، إضافة إلى تعريف الوفد بالمشاريع التنموية والقطاعات التي يستهدفها.

ومن جانبها، أشادت سفيرة المكسيك لدى الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الصندوق في دعم التنمية المستدامة عالمياً ومساندة الدول النامية على تحقيق أهدافها الوطنية من خلال تمويله لمشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات، وأضافت: «نتطلع لتعزيز التعاون مع الصندوق والاستفادة من خبراته في مجال تمويل المشاريع، لا سيما مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة».