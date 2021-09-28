«الإقامة والمواطنة» ينطلق في أبوظبي غدا

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف شركة «دوم للمعارض» معرض المواطنة والإقامة الدولي 2021، الذي سيسلط الضوء على فرصة الحصول على جواز سفر إضافي المتاحة للمحترفين ورجال الأعمال. وسيقام معرض المواطنة والإقامة الدولي 2021 في الفترة ما بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2021 في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، وسيجمع تحت سقفه نخبة من الخبراء ومقدمي العروض المستعدين لإرشاد الزوار واطلاعهم على الخيارات المتاحة في مجال المواطنة والإقامة الدولية. ويمثل هذا اللقاء الحيوي المباشر بادرة تعاونٍ مهمة على الصعيد العالمي، حيث ستتمكن العديد من الدول من استعراض فرص الهجرة والإقامة المتاحة لديها.