«أبوظبي للاستثمار» يعقد شراكات لتعزيز برنامج الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار أمس شراكات فردية مع شركة الاستثمارات العقارية بينينسولا لإدارة العقارات، وشركة يوريكا المتخصصة بتطوير حلول البرمجيات المؤسسية، لتزويد هذه الشركات بحزم دعم مالية وغير مالية لتطوير أعمالها في إمارة أبوظبي في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب، والبالغة قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار).

وستعمل هذه الشراكات على تطوير القدرات والتقنيات الرائدة التي تتمتع بها كل من شركة بينينسولا، وشركة يوريكا في مجالات تخصصهما، وستسهم في توفير مهارات متخصصة تساهم في تعزيز اقتصاد المعرفة في أبوظبي. وستساهم إضافة محللي الاستثمار ومديري الأصول وخبراء البيانات في تعزيز الكفاءات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدعم طموحات منظومة الإبداع والابتكار في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال ماركوس توماس، مدير قطاع الاستثمارات لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «مع الجهود الكبيرة التي تبذلها إمارة أبوظبي لتعزيز مسيرة التنمية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فإن أولويتنا تتجه دائماً نحو تطوير رأس المال البشري وترسيخ ثقافة الابتكار والأفكار الخلاقة. وتعكف كل من شركة بينينسولا وشركة يوريكا على بناء مؤسسات تجارية قوية قائمة على الابتكارات التكنولوجية بإشراف نخبة من خبراء المال والأعمال، ويمثل استقطاب مثل هذه المواهب إلى الإمارة خطوة مهمة ستعزز من قدرات قطاع العقارات وتحليل البيانات، ويرسل رسالة واضحة حول الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة أبوظبي بالشركات المبتكرة والمميزة. سيواصل مكتب أبوظبي للاستثمار عقد الشراكات مع الشركات القائمة على الابتكار لمساعدتها في الوصول إلى مراحل جديدة من النمو والنجاح في إمارة أبوظبي والمنطقة».

منصة مالية

وتستخدم شركة بينينسولا المتخصصة بالاستثمار العقاري، الأبحاث الكمية الكلية والجزئية لتوفير منصة تتيح لرأس المال المؤسسي الدولي الوصول إلى أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيساهم الدعم المتاح عبر برنامج الابتكار في تمكين شركة بينينسولا من تطوير إمكاناتها في مجالات الاستثمار والبحث من مقراتها في سوق أبوظبي العالمي.

وستوحد الشركة جهودها مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير قطاعي الخدمات المالية والعقارات في إمارة أبوظبي.

أفكار مبتكرة

يهدف برنامج الابتكار، التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، لدعم الأفكار الجديدة والمبتكرة من خلال حزم دعم مالية تنافسية، ويستهدف البرنامج الشركات العاملة في قطاعات تتمتع بمقومات نمو عالية، بما في ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الصحية، والأدوية الحيوية، والتكنولوجيا الزراعية، والسياحة البيئية، وغيرها.