«ناسداك» يخسر 1% مع ضغط ارتفاع السندات على أسهم التكنولوجيا

نيويورك (رويترز) - تكبد المؤشر ناسداك أكبر خسارة بين مؤشرات بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ حيث تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل لضغط من ارتفاع عوائد السندات على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 121.67 نقطة يما يعادل 0.35 بالمئة إلى 34747.70 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 23.57 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 4419.54 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 182.76 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 14787.21 نقطة.

