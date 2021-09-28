«فورد» تتجه إلى السيارات الكهربائية

واشنطن (أ ف ب) -أعطت مجموعة فورد الأميركية دفعة كبيرة لعملية انتقالها إلى السيارات الكهربائية، معلنة أمس الاثنين عن مشروع لإنشاء أربعة مصانع في الولايات المتحدة مع شريكها الكوري الجنوبي «إس كاي إينوفيشن»، في استثمار قدره 11,4 مليار دولار ويوفر 11 ألف وظيفة بحلول 2025.

وأوضحت فورد أنه سيتم إنشاء مصنعين للبطاريات في ولاية كنتاكي بوسط الولايات المتحدة، على أن يشيّد مصنع ثالث في غرب ولاية تينيسي إضافة إلى مصنع للسيارات يبدأ بإنتاج سيارات كهربائية بحلول 2025.

وستستثمر المجوعة 7 مليارات دولار تندرج ضمن استثمار بقيمة 30 مليارا أعلنت عنه في وقت سابق هذه السنة، على أن تؤمن شركة «إس كاي إينوفيشن» المبلغ المتبقي.

ولفتت فورد إلى أن هذا أضخم استثمار في تاريخها الممتد منذ 118 عاما من أجل إقامة مصانع إنتاج جديدة.

وأوضحت أن هذا الاستثمار يأتي دعما «لهدف الشركة الأبعد مدى، القاضي بإقامة بيئة لصناعة أميركية مستديمة وتسريع التطور نحو الحياد الكربوني... طبقا لاتفاق باريس حول المناخ».

ورفعت فورد أهدافها بشأن إنتاج السيارات الكهربائية متوقعة أن تمثل السيارات الكهربائية بالكامل 40 إلى 50% من حجم مبيعاتها في العالم بحلول 2030، مقابل 40% في توقعاتها الربيعية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بيل فورد في البيان «إنها لحظة تحول حيث ستقود فورد انتقال أميركا إلى السيارات الكهربائية وستفتتح عهدا جديدا من الصناعة النظيفة والمحايدة للكربون».

وأضاف أن المجموعة ستوفق بين ما كان يعتبر في الماضي متعارضا، وهو حماية الكوكب وبناء «سيارات كهربائية رائعة ستعجب الأميركيين» مع المساهمة في ازدهار الولايات المتحدة.