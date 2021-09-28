قفزة في عائدات سندات الخزانة الأميركية ترفع الدولار

لندن (رويترز) - ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع، بينما انخفضت العملات الرئيسية العشر الأخرى، إذ جعلت زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية الدولار أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين.

ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إنه سيبدأ على الأرجح في خفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر، وألمح إلى أن ذلك قد يعقبه رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 11.32 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.2 بالمئة إلى 93.6 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 93.67، وهو أعلى مستوى منذ 20 أغسطس.

وهبط الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا على الإقبال على المخاطرة، 0.5 بالمئة إلى 0.72525 دولار.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1686 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.361 دولار. وقفزت العملة الأسبوع الماضي بعد تبني بنك إنجلترا المركزي نبرة مائلة للتشديد.

واستقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.4606.