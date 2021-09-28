برنت يتجاوز 80 دولاراً للبرميل بدعم شح الإمدادات

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، مدعومة بشح الإمدادات وتوقعات قوية للطلب، لكن عجز في الكهرباء بالصين أضر بإنتاج المصانع حد من الزيادة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 80.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.16 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 عند 80.75 دولار. وربح برنت 1.8 % يوم الاثنين.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 76.24 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يوليو. وقفز اثنين بالمئة في اليوم السابق.

تسبب الإعصاران أيدا ونيكولاس، اللذان اجتاحا ​​خليج المكسيك الأميركي في أغسطس وسبتمبر، في الإضرار بمنصات وخطوط أنابيب ومراكز معالجة، مما أدى إلى توقف معظم الإنتاج البحري لأسابيع.

رفع باركليز توقعاته لأسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط في 2022 إلى 77 و74 دولارا للبرميل على الترتيب.