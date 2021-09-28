«أبيكورب» تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

دبي (رويترز) - أفادت وثيقة بأن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) من المتوقع أن تجمع 750 مليون دولار من سندات خضراء لأجل خمس سنوات اليوم الثلاثاء، والتي تحدد السعر الاسترشادي الأولي لها عند حوالي 50 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن العملية يرتبها باركليز وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وكريدي أجريكول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان و إل.بي.بي.دبليو ونومورا وستاندرد تشارترد، فيما يضطلع كريدي أجريكول بدور مستشار الهيكلة.

وأظهرت الوثيقة أن السندات، المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم، ستستخدم في تمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في مشروعات مرتبطة بإطار عمل التمويل الأخضر الذي تتبناه أبيكورب، والتي تشمل مشروعات في الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة ومنع التلوث والسيطرة عليه.