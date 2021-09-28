إكسبو دبي يستعد لاستقبال الملايين في أكبر حدث عالمي منذ كوفيد

تستعد مدينة دبي هذا الأسبوع لاستقبال ملايين الزوار مع انطلاق "إكسبو 2020" الجمعة الذي تم تأجيله لعام كامل بسبب كوفيد-19، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه في الشرق الأوسط.



وسينطلق إكسبو الخميس باحتفال كبير، بينما تم تجهيز أجنحة الدول المشاركة والبالغ عددها أكثر من 190 في العالم. كما سيتم عرض ابتكارات تكنولوجية.

وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض، وعرض فيه برج ايفل - كموقع جذب مؤقت - في باريس عام 1889.

وتستضيف دبي اكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

وكان أكبر حدث تم تنظيمه خلال جائحة كوفيد، أولمبياد طوكيو الذي اقيم في الصيف الماضي، إنما من دون متفرجين للحد من انتقال الفيروس.

وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد-19. كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت الإمارات تراجعا في الإصابات بالوباء مع أقل من 300 حالة الأحد- أي أقل من نصف الإصابات التي كانت تسجّل قبل أسبوعين.