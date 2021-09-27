استكمال أولى عمليات التداول بمنصة «ميدتشينز»

أبوظبي (وام)

استكملت «ميدتشينز»، منصة تداول الأصول الرقمية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهي إحدى الشركات في Hub71، أولى عمليات التداول في جميع أصولها المدرجة، باعتبارها منصة تجارية تعمل وفق الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي. وبوصفها واحدة من أولى منصات تجارة الأصول الرقمية المنظمة بالكامل في أبوظبي، ترتكز منصة «ميدتشينز» على قاعدة من المستثمرين الإقليميين والدوليين البارزين، بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار، وشركة ميامي الدولية القابضة، و«ديسربت أي دي» منصة للمشاريع الناشئة التابعة لشركة «القابضة». كما تُعد «ميدتشينز» أول منصة تداول رقمية منظمة بالكامل تحظى بدعم من صناديق الثروة السيادية في المنطقة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يواصل قطاع التكنولوجيا الرقمية في أبوظبي تقدمه بوتيرة ثابتة مع مواكبة الحلول والابتكارات التكنولوجية الثورية الجديدة التي تساعد في تحسين باقات العروض في كامل منظومة عمل التكنولوجية المالية. ومن خلال وضع الابتكار على رأس أولوياتها، تعمل شركة (ميدتشينز) على تغيير أساليب التداول داخل دولة الإمارات وخارجها. ونتوجه إلى (ميدتشينز) بالتهنئة لاستكمالها أولى عمليات التداول، فيما نتطلع قدماً إلى الاحتفاء بالنجاحات المستقبلية التي ستحققها هذه المنصة الإماراتية المبتكرة». ومن جانبه، قال باسل العسكري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ميدتشينز»: «نحن سعداء جداً بإنجاز أولى التداولات في منصة (ميدتشينز)»، مشيراً إلى ان سوق أبوظبي العالمي نجح في إرساء إطار تنظيمي قوي لتجارة الأصول الرقمية.

بدوره، قال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الشركات الناشئة في «مبادلة»: «يعدّ استكمال أولى عمليات التداول إنجازاً بارزاً لمنصة (ميدتشينز). ونحن في مبادلة ملتزمون بالاستثمار مع روّاد الأعمال المحليين ودعم مشاريعهم الابتكارية الجديدة، وقد استثمرت شركتنا في (ميدتشينز) منذ بداية مشوارها انطلاقاً من إيماننا بقدرتها على توفير عمليات تداول آمنة ومنظمة للأصول الرقمية في المنطقة. ويسعدنا اليوم أن نرى المنصة تعمل بطاقتها التشغيلية القصوى، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون».