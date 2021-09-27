أبوظبي تفتح مناطق ومحميات بحرية جديدة أمام الزوار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي وأبوظبي البحرية، عن فتح عدد من المناطق والمحميات البحرية في الإمارة أمام الزوار، وذلك خلال مشاركتها في معرض موناكو لليخوت، أكبر حدث دولي متخصص في اليخوت الفاخرة، والذي أقيم خلال الفترة من 22-25 سبتمبر، بمشاركة أبرز رواد القطاع من مزودي الخدمات وشركات إدارة اليخوت وكبار المالكين ووكالات التأجير وأطقم العمل وهواة اليخوت الفاخرة.

ويشكل إطلاق الخريطة الجديدة للمحميات البحرية التي تم افتتاحها أمام الجمهور إضافة نوعية لمقومات السياحة البحرية والبيئية في الإمارة التي تتميز بشواطئها وجزرها الطبيعية الخلابة.

وخلال مشاركتها في فعاليات المعرض، ســــلّطت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الضوء على خطط تطوير وتحفيز السياحة البحرية في العاصمة الإماراتية، والمقومات والبُنى التحتية المتكاملة التي تمتلكها وتكرس مكانتها باعتبارها وجهة عالمية مفضلة لليخوت الفاخرة.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعتبر المحميات والمواقع البحرية رافداً مهماً لقطاع السياحة في أبوظبي، حيث نعتمد استراتيجية واضحة تركز على التنمية المستدامة لمقوماتنا وعروضنا السياحية لتلبية الطلب المتزايد على التجارب والأنشطة السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء الإمارة. ونثق أن الإعلان عن فتح هذه المجموعة الجديدة من المحميات الطبيعية سيدعم نمو وازدهار نشاط شركات إدارة اليخوت وخدمات السياحة البحرية في أبوظبي، ويساعدها على توفير أفضل البرامج والجولات لعملائها من خلال منحهم تجارب استثنائية لاستكشاف العاصمة الإماراتية».

وفد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المشارك في معرض اليخوت (من المصدر)

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالإنابة في هيئة البيئة - أبوظبي: «نتولى حالياً إدارة 6 محميات بحرية، بما فيها محمية مروح للمحيط الحيوي التي تعتبر أول وأكبر محمية محيط حيوي بحرية في المنطقة مدرجة ضمن شبكة (اليونسكو). ورغم الظروف الاستثنائية، إلا أننا نستضيف العديد من الأحياء البحرية، وأيضاً نحتضن أكبر عدد من دلافين المحيط الهندي الحدباء، وثاني أكبر عدد من أبقار البحر على مستوى العالم، ومن هنا نحن سعداء بالعمل مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لافتتاح هذه المناطق والمحميات البحرية التي تعزز مكانة العاصمة الإماراتية على خريطة السياحة البيئية العالمية».

ومن جانبه، قال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: «يسرنا التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمركز بحري رائد في هذا الحدث العالمي المتميز. وتحرص أبوظبي البحرية بصفتها الجهة المسؤولة عن ضمان سلامة الممرات المائية في الإمارة، على التعاون الوثيق مع شركائها لتطوير البنية التحتية وخدماتها ومواكبة أعلى المعايير العالمية لجعل المناطق البحرية الفريدة بالإمارة وجهة منشودة للزوار من جميع أنحاء العالم. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع المجتمع البحري العالمي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تتمتع بها الإمارة».

بدوره، قال دافيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: نحن سعداء بالمشاركة في معرض موناكو لليخوت 2021 بالتعاون مع شركائنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأبوظبي البحرية، وذلك تأكيداً على التزامنا بالعمل على إبراز مقومات إمارة أبوظبي وإمكانياتها لتقديم خدمات فائقة الجودة، ومرافق متطورة لليخوت الفاخرة. ونتطلع أيضاً إلى استعراض قدراتنا في تصميم وبناء مجموعة متميزة من اليخوت الفاخرة، بما فيها يخت (صفوة واي أس 45) الفاخر، الذي تم تصميمه بالتعاون مع شركة «إس إن أو العالمية» لليخوت.

ويندرج دعم أعمال الشركاء والجهات العاملة في قطاع السياحة ضمن الأولويات الرئيسية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وتوفر المواقع والمحميات البحرية الجديدة جسراً يربط بين شركات إدارة اليخوت والاستراتيجية السياحية الأوسع للإمارة، وتضمن حصولها على الموارد اللازمة لتطوير نشاطها.

يذكر أن أبوظبي تشهد حالياً تطوير عدد من الواجهات البحرية، وأبرزها مشروع «ياس باي» متعدد الأغراض الذي يشغل موقعاً فريداً على أطراف جزيرة ياس، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في أبوظبي والتي تحتضن باقة من أكبر الفعاليات الترفيهية العالمية، ومنها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ 1 في أبوظبي، وغيرها من الأنشطة الترفيهية. ويضم المشروع أرصفة لليخوت الفاخرة وسط فنادق عالمية.