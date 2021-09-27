مصر: صندوق جديد لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار

الرياض (الاتحاد) أعلنت 3 بنوك حكومية في مصر، عن إطلاق صندوق جديد لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار برأس مال مليار جنيه كحدٍّ أدنى، (15.6 جنيه).

وتعتزم بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، إطلاق صندوق لدعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أكتوبر 2021، برأس مال مليار جنيه كحدٍّ أدنى، مع إمكانية مساهمة البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى التي ترغب في المشاركة.

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يهدف الصندوق الجديد، إلى رعاية المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المالية، لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل، والقادر على تحقيق مكاسب للسوق المصرية، كما يهدف أيضاً الى تهيئة البيئة المناسبة لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال، مما يساعد على رفع معدلات الشمول المالي، وتحقيق هدف التحوُّل الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030، وبرؤية طموحة ليصبح أكبر صندوق على المستوى الإقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.

ومن المقرَّر أن يعمل الصندوق على توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، سواء كانت هذه الشركات محلية أو دولية، التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصرية.