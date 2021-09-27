«ميرال» تطلق استراتيجية تحليل «البيانات الضخمة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ميرال»، تعزيز استراتيجيتها للتحول الرقمي على جزيرة ياس، من خلال إطلاق «مبادرة نور» لتحليل البيانات الضخمة.

ويدعم هذا التوجه المساعي الطموحة للشركة لتأسيس مكانتها كأحد أكثر المطورين نشاطاً وتأثيراً في مجال وجهات الترفيه والاستجمام والأعمال على مستوى المنطقة بحلول عام 2025.

وتهدف «ميرال» من خلال إطلاق «مبادرة نور» إلى تعزيز استثماراتها الحالية في تقنيات تحليل البيانات الضخمة والبيانات الاستشرافية لتأسيس بنيتها التحتية في هذا المجال، والاستفادة من نتائجها بشكل مبتكر على مستوى عملياتها ومشاريعها.

وستعمل «مبادرة نور» على تعزيز كفاءة الأعمال والإنتاجية، وفي ذات الوقت تقديم تجارب شخصية أفضل لزوار جزيرة ياس من داخل وخارج الدولة الذين اختاروا زيارة وجهاتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «تحتاج الشركات اليوم إلى الاستثمار في أدوات الرقمنة المبتكرة وتحليل البيانات الضخمة لإعداد وتمكين موظفيهم واتخاذ القرارات بدقة وتحسين الأداء، بناءً على نتائج تحليل تلك النوعية من البيانات. ويعد تحولنا الكامل نحو الاعتماد على تحليل البيانات استراتيجية طموحة تأتي خلال هذا العام المميز الذي نحتفل فيه بالذكرى العاشرة لتأسيس ميرال. وتعد البيانات الضخمة وحلول التحليلات الاستشرافية أمراً أساسياً لاستراتيجية ميرال الخاصة بجزيرة ياس لإثراء تجارب الزوار، بما يرسّخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال».

وتواصل «ميرال» من خلال «مبادرة نور» استكمال البناء على النجاحات التي حققتها مشاريعها في مجال الرقمنة وأدوات التعامل مع العملاء وتحليل البيانات الضخمة، والتي أسهمت في تحسين المنتجات والخدمات التي تقدم لزوار جزيرة ياس واتباع نهج استراتيجي متكامل يركز على العملاء لتقديم تجارب شخصية بشكل أكثر دقة.

وتتوافق «مبادرة نور» التي أعلنتها «ميرال» اليوم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية التي تهدف إلى بناء مكانة الإمارة كمركز للابتكار، وترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار والشراكات الدولية.

ويعد قطاع الترفيه والضيافة والسياحة من الركائز الأساسية لهذه الرؤية، حيث تسهم «ميرال» في تحقيق نمو هذا القطاع الحيوي ومجالاته ذات الأولوية الاستراتيجية والمساهمة بشكل أكبر في تطوير قدرات أبوظبي في مجال الرقمنة وجمع وتحليل البيانات الضخمة. وكانت شركة «ميرال» قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، اعتمادها تقنية التعرف على الوجه (FacePas) في جزيرة ياس بهدف تعزيز تجربة الضيوف لتصبح وجهة «بدون تلامس» بالكامل. وقد تم إطلاق هذه التقنية على مراحل في جميع مرافق ووجهات جزيرة ياس الترفيهية، وهي التقنية التي تعمل على تبسيط تجربة الزوار، حيث أصبحت وجهات جزيرة ياس هي الأولى على مستوى المنطقة التي تتبنى هذه التقنية.