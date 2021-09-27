«أبوظبي الأول» يطلق مزايا جديدة لحاملي الإقامة الذهبية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد بنك أبوظبي الأول، اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للمقيمين لتزويد حاملي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعروض حصرية على قروض الرهن العقاري ومنتجات الودائع، وبأسعار تنافسية.

وبموجب الاتفاقية، سيستفيد حاملو الإقامة الذهبية في أبوظبي من مزايا متنوعة يقدمها بنك أبوظبي الأول، تشمل أسعار فائدة ثابتة لمدة خمس سنوات على قروض الرهن العقاري بنسب تبدأ من %2.49 سنوياً مع الإعفاء من رسوم معالجة المعاملات، بالإضافة إلى معدل فائدة يصل إلى %1.68 على ودائع iSave.

وتعليقاً على ذلك، قال سامح القبيسي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يحظى بنك أبوظبي الأول، باعتباره أكبر بنوك الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، بفهم فريد لواقع الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يجعله سفيراً استثنائياً لإمارة أبوظبي ضمن مجتمع المال والأعمال، كونه يجسد روح ريادة الأعمال التي تشتهر بها الإمارة».

وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «من خلال تقديم مزايا حصرية على منتجات الرهن العقاري والودائع لحملة الإقامة الذهبية، فإننا نعمل على المساهمة بدور فاعل في دعم هؤلاء الأفراد المميزين لبناء وتخطيط مستقبل حياتهم في أبوظبي».