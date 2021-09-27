«غرفة دبي» تطلق مبادرة «لماذا أفريقيا؟»

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة دبي مبادرة «لماذا أفريقيا؟» التي تعتبر مجموعة من الإحصاءات الحديثة حول مؤشرات النمو والاقتصاد في مناطق محددة من القارة الأفريقية، لتمثل خدمة جديدة لمجتمع الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية.

وتأتي مبادرة «لماذا أفريقيا؟» لاستكشاف وتحليل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في القارة الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وذلك عبر تقسيمها لمناطق تشمل غرب أفريقيا وشرق أفريقيا ووسط وجنوب أفريقيا، وذلك ضمن التحضيرات التي تسبق انطلاق الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2021 الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي يومي 13و14 أكتوبر المقبل في إكسبو 2020 دبي، ويسلط التحليل المبني على بيانات من غرفة دبي والأونكتاد الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تشمل عدد السكان والناتج الإجمالي المحلي والاستثمارات الخارجية المباشرة مع دبي.

حمد بوعميم

وقال حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي: «تعد أفريقيا واحدة من أكثر مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم، حيث احتلت مكانة بارزة في العديد من المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة باعتبارها وجهة للعديد من الفرص الاستثمارية».