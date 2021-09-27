«شعاع كابيتال»: تسليم عقارات بـ 2 مليار إسترليني في لندن

دبي (الاتحاد)

تخطط «شعاع كابيتال» لاستكمال وتسليم مشاريع عقارية في لندن تصل قيمتها إلى 2 مليار جنيه إسترليني عن طريق شركتها التابعة «نورث أيكر».

وتركز «نورث أيكر» حالياً على استكمال مشروعيها الرئيسيين في وسط لندن «1 بالاس ستريت» و«ذا برودواي»، حيث من المتوقع تسليم كليهما بين نهاية عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.

ويعد «1 بالاس ستريت» واحداً من أبرز المشاريع العقارية في العاصمة البريطانية، حيث يحظى بموقع فريد إلى جوار المقر الرسمي لجلالة الملكة إليزابيث في لندن مع إطلالات استثنائية على القصر وحدائقه الخاصة. وأعلنت «نورث أيكر» مؤخراً عن تعاونها مع هيئة علامات الرفاهية البريطانية «والبول» لتجهيز شقة العرض «هاوس أوف والبول» في «1 بالاس ستريت»، والتي ستشترك في تنفيذها نخبة من أهم علامات الرفاهية البريطانية.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: «بصفتنا أحد المستثمرين الرئيسيين في سوق العقارات اللندنية الفاخرة، يسرنا أن نجني الآن ثمار رؤيتنا طويلة الأجل مع مضينا قدماً في استكمال وتسليم مشاريعنا العقارية الرئيسية في لندن».