«إي. زي. دبي»: تطوير أربعة مرافق جديدة للتجارة الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «إي. زي. دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، قيامها حالياً بتنفيذ إنشاءات على مساحة قدرها 270 ألف قدم مربعة. وفي إطار استعداداتها لتلبية الطلب المستقبلي، سيتم بناء أربعة مرافق إضافية، لتضاف إلى إجمالي المساحة التي أنجزت وقامت بتسليمها بالفعل والبالغة 1.300.000 قدم مربعة. ويأتي هذا الإعلان على هامش مشاركتها في معرض سيملس الشرق الأوسط 2021 الذي سيقام يومي 29 و30 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوات عملاقة لتصبح سوق التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يسهم قطاع التجارة الإلكترونية المحلي بمبلغ قدره 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023. وأسهمت مستودعات التوزيع الموجودة في «إي.زي. دبي» والقائمة على توفير طلبات السوق في إبراز الحاجة إلى وجود مراكز التسليم للعميل النهائي ضمن المنطقة. وحتى تتمكن من الحفاظ على صدارتها في هذا القطاع، تقوم «إي.زي.دبي» ببناء مركزي تسليم للعميل النهائي لدعم أعمال الشركات الرائدة في السوق. وستدعم هذه المراكز العملاء، ما يعزز المزايا التي توفرها المنطقة، مع ترسيخ مكانة «إي. زي. دبي» كمركز إقليمي لكبرى الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية من شتى أنحاء العالم.