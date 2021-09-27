5.4 مليار كيلووات/ساعة طاقة مولدة بإمارة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت إحصائية حديثة صادرة عن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الطاقة المولدة بإمارة الشارقة بلغت 5.4 مليار كيلووات/ساعة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح التقرير أن القطاع السكني بإمارة الشارقة الأكثر استهلاكاً للكهرباء بنسبة 41.19% والقطاع التجاري في المركز الثاني بنسبة 35.18% يليه القطاع الحكومي بنسبة 12.03% ثم القطاع الصناعي بنسبة 11.48% والقطاع الزراعي بنسبة 0.13%.

وأكد المهندس عيسى عبيد السويدي مدير إنتاج الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن استراتيجية تنفيذ مشاريع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في مجال توليد الطاقة الكهربائية تهدف لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتلبية الطلب على الكهرباء ومواكبة النمو السكني والتجاري والصناعي في إمارة الشارقة وزيادة القدرة الإنتاجية المركبة لتبلغ 4600 ميجاواط من الكهرباء ورفع الكفاءة التشغيلية إلى أكثر من 60% مما له أكبر الأثر في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن «الهيئة» تعمل على تنفيذ مشروعين لتطوير محطتي الحمرية واللية.