الفجيرة الوطني يزيد رأس ماله

الفجيرة (الاتحاد)

عقد بنك الفجيرة الوطني، أمس، اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية عن بعد، حيث فوض المساهمون مجلس إدارة البنك لإنهاء وتنفيذ الزيادة في رأس مال البنك عن طريق إصدار (85.238.116) سهم منحة من الأرباح المحتجزة ليصبح إجمالي رأس المال ملياري درهم.

وصادق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني لفترة ثلاث سنوات، تماشياً مع التوجيهات الصادرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

بالإضافة إلى ذلك، صادق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للبنك ليشمل تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً للقوانين المعمول بها.