غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع باكستان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أفضال محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وذلك بحضور كل من عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي المدير العام للغرفة، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في المجالات الهامة لقطاع الأعمال لدى كل من إمارة أبوظبي وباكستان.

وأكد المهيري على قوة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وتميزها في كافة المجالات بما فيها التعاون التجاري والاستثماري، لافتاً إلى أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين الصديقين تعكس جانباً من العلاقات الراسخة والمتنامية.

كما شدد المهيري على استعداد غرفة أبوظبي التام لتقديم كافة الخدمات الممكنة لمساعدة القطاع الخاص ومجلس الأعمال الباكستاني، وتمكين رواد الأعمال ورجال الأعمال الباكستانيين من استكشاف الفرص الاستثمارية الكثيرة والمتميزة في إمارة أبوظبي.

من جانبه أشاد السفير الباكستاني بالدور الذي تقوم به غرفة أبوظبي في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية مع القطاع الخاص الباكستاني، وأهمية مواصلة الجهود لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم مع بلاده باكستان، منوهاً بأن الحكومة الباكستانية أعلنت عن العديد من المبادرات التي تعمل على جذب مجتمع الأعمال الأجنبي لاستكشاف الفرص الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية والتنموية في باكستان.