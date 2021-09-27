«مصدر» تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن تحقيق إنجاز مهم تمثل في حصولها على أولى تصنيفاتها الائتمانية بدرجة استثمارية من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين ووكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

أصدرت كل من «موديز» و«فيتش»، وهما من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة التي تقوم بتقييم القدرة الائتمانية للمؤسسات التجارية والسيادية، عن تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند A2 وA+ على التوالي، مع توقعات مستقبلية «مستقرة». وتأتي هذه التصنيفات بعد عملية تقييم ومراجعة دقيقة وفقاً لمعايير التصنيف العالمية الخاصة بها. وأكد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، أن حصول «مصدر» على التصنيفين A+ وA2 من «موديز» و«فيتش» إنما يظهر مدى قوى محفظة أصولها في مجالات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري المستدام، فضلاً عن دورها المهم في دعم التنويع الاقتصادي في أبوظبي.

وقال الكعبي: «يعكس التصنيف الذي حصلت عليه مصدر مدى أهمية دورها ومساهمتها ضمن قطاع التنمية المستدامة العالمي، ويجسد نجاحها في تحقيق طموحاتنا المستقبلية التي وضعناها قبل 15 عاماً عندما أطلقت مبادلة شركة مصدر لتكون الذراع المتخصصة في الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام في دولة الإمارات».

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل حصول مصدر على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية إنجازاً مهماً في مسيرة «مصدر»، ودليلاً قوياً على الاستقرار المالي للشركة والجدارة الائتمانية لنموذج أعمالنا الأساسي الذي منحنا تصنيف الدرجة الاستثمارية. كما يظهر التنصيف الثقة بقدرة مصدر على توفير النقد والسيولة غير المقيدة وتوقعات النمو المستقبلية للشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ومع تواصل توسع أعمال الشركة على النطاق العالمي، فإننا ندرك أهمية التحلي بالشفافية وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، ويأتي تصنيفنا الأولي ليعكس مدى نجاح شركة مصدر في تبني هذه القيم».